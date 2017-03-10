الخطوط الحديدية :تعرض قطار سار للاصطدم بأحد الجمال جنوب محطة القصيم

متابعات-فجر:

أعلنت الخطوط الحديدة اليوم الجمعة، عبر حسابها في تويتر أن قطار سار للركاب اصطدم بأحد الجمال على بعد ٤٠ كم جنوب محطة القصيم، دون تعرض أي من الركاب لأي أذى، وتسبب ذلك في تأخر لبعض الوقت في وصول القطار، وقد باشرت الجهات الأمنية الحادث.

وأوضحت أن حادث الاصطدام حدث بسبب تعدي على حرم الخط الحديدي وقطع للسياج، مؤكدة أنها عازمة على ملاحقة المعتدين على حرم الخط الحديدي قضائياً.

وجددت “سار” تأكيدها الكبير على سلامة جميع الركاب مع التشديد على أهمية إحترام الأنظمة وعدم الاقتراب من سياج حرم الخط الحديدي.