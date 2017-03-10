مدير الأمن العام ينقل تعازي ولي العهد لذوي الشهيد موسى دخيل الله

متابعات-فجر:

نقل مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ، أمس الخميس، تعازي نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لوالد واشقاء وذوي الشهيد الجندي اول/موسى دخيل الله الشراري أثناء زيارته لهم بمحافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان وأن يتقبله من الشهداء والصالحين، مؤكداً أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد.

وعبر والد الشهيد /دخيل الله لويفي الشراري عن تقديره لولاة الأمر على تعازيهم ومواساتهم مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، مؤكداً أن استشهاد ابنه شرف وواجب تجاه دينه ومليكه ووطنه.