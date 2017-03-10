سقوط مروحية إطفاء في الجانب الأوروبي من اسطنبول

متابعات-فجر:

ذكرت وكالة “الأناضول” أن مروحية إطفاء سقطت في الجانب الأوروبي من اسطنبول، مما أدى إلى مقتل الطيار و5 أشخاص آخرين.

ولم تبين السلطات التركية سبب سقوط الطائرة، فيما إذ كانت قد سقطت لعطل فني، أو نتيجة عمل إرهابي.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سقوط المروحية وهي من نوع سيكورسكي S-76 ناجم عن الضباب الكثيف.

وقال رئيس بلدية بويوك تشكمجه: “ارتفاع عدد القتلى إلى 5 في سقوط طائرة نقل وليست طائرة إطفاء كما ذكرت وسائل الإعلام”.

وسارعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى مكان سقوط المروحية بالقسم الأوروبي، إذ نقل عدد من الجرحى إلى المشافي في مدينة إسطنبول.

وذكرت المعلومات أن المروحية ارتطمت بمبنى فانشطرت وسقطت، وأكدت بلدية المنطقة أنّها غير تابعة لها.