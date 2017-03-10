كبار اسبانيا مهتمون بالتعاقد مع ديوجو دالوت

متابعات-فجر:

قالت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بشدة بالتعاقد مع ديوجو دالوت، مدافع فريق بورتو البرتغالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر دالوت أحد المواهب الشابة في مركز قلب الدفاع، ومركز الظهير الأيمن، ورغم صغر سنه “17 عام”، إلا أنه يلعب حالياً في فريق الرديف للنادي البرتغالي، ويقدم مستويات مميزة.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية أن الريال وبرشلونة يتابعان عن كثب الموهبة البرتغالي دالوت، بعد أن أرسلوا كشافين لرؤيته وهو يلعب مع فريق الرديف.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد مهتم بشدة بالتعاقد معه، ويضعه ضمن خططه المستقبلية، بينما يرغب برشلونة في ضمه بمبلغ 10 ملايين يورو، لقطع الطريق على المرينجي والظفر بخدماته.

الجدير بالذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دالوت تقدر بـ20 مليون يورو.