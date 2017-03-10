رياح مثيرة للأتربة مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

متابعات – فجر :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الجمعة، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية ) تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض ويصحب ذلك إرتفاع في درجات الحرارة، وتوقعت سماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، كما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لشرق المملكة.