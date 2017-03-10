أبل تكتسح شركات العالم في صناعة الهواتف الذكية

متابعات – فجر :

قالت شركة Strategy Analytics للأبحاث والتحليلات فى تقرير لها إن شركة أبل نجحت فى الاستحواذ على 80% من صناعة الهواتف الذكية، مع وصول أرباحها التشغيلية إلى 54 مليار دولار، ولم يتبقى لباقى الشركات ومصنعى الهواتف الذكية سوى اقتسام 10 مليارات دولار.

وبحسب موقع Phonearena الهندى، حصلت شركة سامسونج على النسبة الأكبر من الحصة المتبقية، حيث حققت نحو 8.3 مليار دولار.

ولو لم تتعرض الشركة لأزمة جلاكسى نوت 7، كانت لتحقق نحو 10 مليارات دولار، لكن حينها ستكون شركة أبل أيضا متصدرة ببيع هواتف آيفون أكثر أربع مرات من جميع أجهزة سامسونج المباعة.