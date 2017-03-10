سوريا.. مقتل 5 بينهم أطفال بغارة جوية في “إدلب”

متابعات-فجر :

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “خمسة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطفال قتلوا، اليوم الخميس، في غارة جوية استهدفت بلدة كفر نبل بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة”.

وأضاف المرصد على موقعه الإلكتروني أن “العديد من الجرحى كانوا في حالة حرجة ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا”.

وتظهر منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم “الخوذ البيضاء” بعض المقاطع على الإنترنت عبر عن سحابة من الدخان ناجمة عن انفجار ترتفع في السماء فوق بلدة يقال إنها كفر نبل وأشخاصاً بينهم طفلة يتم إنقاذهم من تحت أنقاض مبنى منهار.

وكثفت القوات الحكومية ،المدعومة من جماعة حزب الله اللبنانية وسلاح الجو الروسي، ضغطها على مدار أشهر على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.