“الجيش الجزائري” يدمر 5 مخابئ للإرهابيين و يعتقل 63 مهاجر غير شرعي

متابعات-فجر :

دمر الجيش الجزائري، أمس الخميس، 3 مخابئ للإرهابيين، وهي موزعة في جبل بوخالد على الحدود بين ولايتي البويرة، وبرج بوعريريج، شرقي البلاد. كما استعاد الجيش الجزائري، أمس الخميس، رشاشاً ثقيلاً وذخيرة، في ولاية البويرة شرقي البلاد.وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن “عملية الضبط جاءت في إطار مكافحة الإرهاب، بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات”. وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أمس الخميس، عن تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بكل من ولايتي سطيف وجيجل شرقي البلاد، الأربعاء الماضي .وأضافت أن عناصر الدرك الوطني التابعة لها اعتقلت عنصر دعم للجماعات الإرهابية في العاصمة الجزائر.وأشارت إلى اعتقال 63 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايات تلمسان وورقلة وغرداية.