الصين تحذر ترامب من حرب تجارية حال تجاهل منظمة التجارة العالمية

وكالات – فجر

حذرت الصين اليوم الخميس من أن عدم احترام قواعد منظمة التجارة العالمية سيشعل “حرباً تجارية”، في موقف يأتي بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بحق المنظمة الدولية.

وكانت إدارة ترامب وجهت انتقاداً شديداً في بداية مارس إلى المنظمة، حيث اتهمتها بأنها “عاجزة” عن فرض عقوبات على الممارسات التجارية غير النزيهة، وأكدت أنها لا تستطيع فرض قراراتها على الولايات المتحدة.

ورد من ناحيته المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية سون جوين خلال مؤتمر صحافي بقوله إنه “في حال تجاهل أعضاء منظمة التجارة العالمية قواعدها لأجل مصالحهم ورفضوا تطبيق قراراتها بشأن النزاعات، قد تتكرر الحرب التجارية التي جرت في ثلاثينيات القرن الماضي”.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية “نحث أعضاء منظمة التجارة العالمية الأساسيين للقيام بما يملونه “على غيرهم” والالتزام بقواعدها والقيام بواجباتهم”.