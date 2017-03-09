اكتشاف ثغرات بتطبيقات إدارة كلمات المرور للأجهزة بنظام أندرويد

متابعات – فجر

أوصى معهد فراونهوفر لأمان تكنولوجيا المعلومات “SIT” الألماني، مستخدمي تطبيقات إدارة كلمات المرور المخصّصة لأجهزة “أندرويد”، بتثبيت الإصدارات الحديثة من هذه البرامج لوجود ثغرات أمنية خطرة بها.

وأوضح الخبراء أن هذه التطبيقات تخزّن كلمات مرور رئيسية كنص واضح، علاوة على أنها لا تقوم بحذف بيانات الوصول، التي تم استدعاؤها من الحافظة بالأجهزة الجوالة، وقد أصلحت الشركات المطوّرة لهذه التطبيقات الأخطاء بعد إطلاق تحديثات أمان جديدة.

وأوضح المعهد الألماني أن هذه التعليمات تنطبق على تطبيقات MyPasswords و Informaticore Password Manager وLastPass Password Manager و Keeper Passwort-Manager وF-Secure Key Password Manager و Dashlande Password Manager و Hide Pictures Keep Safe Vault و Avast Passwords و1Password Password Manager.

ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كانت هناك تحديثات للتطبيقات المثبتة على هاتفه أو ما إذا كان التطبيق على أحدث وضع من خلال فتح متجر تطبيقات “جوجل” بلاي من الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي واستدعاء قائمة “التطبيقات والألعاب الخاصة بي”.