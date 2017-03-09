بثلاثية.. الأهلي يقهر الوحدة

متابعات – فجر

تغلب الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل على مضيفه الوحدة الذي يصارع للهرب من الهبوط في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.

سجل الهدف الأول للأهلي اللاعب عمر السومة في الدقيقة 9 من الشوط الأول، وعاد السومة ليسجل الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 27، وفي الدقيقة 32 يسجل مختار فلاتة الهدف الأول للوحدة، ليعزز تيسير الجاسم من تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني تعرض لاعب الوحدة حاتم بلال للطرد في الدقيقة 80، لتنهتي المباراة بفوز الأهلي 3-1.

وبهذا الفوز يصعد الأهلي للمركز الثاني برصيد 44 نقطة، فيما تمسك الوحدة في المركز 12 برصيد 17 نقطة.