تعرّف على أبرز أسباب القولون العصبي وعِلاجه

متابعات – فجر

قال استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء بجامعة الأزهر الدكتور يوسف نصار، إن مرض القولون العصبي من الأمراض المتوطنة التي تستمر مع الشخص الذي يعاني منها لفترات تتراوح من 30 إلي 50 عاماً بحسب سِن الفرد، وأبرز أسبابه “الانفعالات، التوتر، والضغط العصبي”، وجميعها أعراض نفسية بسبب ضغوطات الحياة.

وأوضح نصار، أن القولون العصبي يُلازم صاحبه طوال الحياة، ناصحاً المصابين بعدم الانفعال علي مدار اليوم، وتعويض ضغوط العمل بالاسترخاء وعدم التفكير مساء، موضحاً أن القولون العصبي يسبب آلاماً في البطن ما بين وغزات، أو الشعور بالمغص، أو عدم القدرة علي التنفس بسبب التهاب القولون، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تحتاج دائما لعلاجات بالأدوية بقدر احتياجها لتحول حالتها النفسية للأفضل والبعد عن الانفعالات.

وأكد استشاري الجهاز الهضمي، ضرورة الاهتمام بالسوائل الدافئة مساء، والتي تساهم في هدوء الأعصاب والتهاب القولون خاصة قبل النوم، مع الاحتفاظ بقدر وافٍ من النوم ليلاً، وعدم تناول المنبهات مثل القوة والشاي كثيرا، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الشطة.