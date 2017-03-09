بالصور.. مستشفى “السليل” يحتفي باليوم العالمي للكلى

السليل – فجر

احتفل مستشفى السليل باليوم العالمي للكلى تحت شعار “أمراض الكلى ..نمط حياة صحي من أجل كلية سليمة”.

حيث دشن مدير مستشفى السليل الأخصائي “ماجد بن محمد الحابي” في قسم الكلية الصناعية فعالية الاحتفال، بمشاركة مرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى، وتم توزيع الهدايا على جميع المرضى.

وتقدم مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى السليل بالشكر والتقدير لمدير مستشفى السليل الأخصائي “ماجد الحابي” ولجميع الطاقم الطبي والفني في قسم الكلية الصناعية في المستشفى على مايجدونه من رعاية ومتابعة واهتمام بكل ما يكفل لهم الراحة أثناء الغسيل الكلوي.