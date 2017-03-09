“ساما”: رفع إيقاف الدرع العربي من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات

متابعات – فجر

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الخميس، السماح لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بإصدار وثائق تأمين المركبات وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها قررت السماح لشركة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم الأحد 13 / 6 / 1438هـ الموافق 12 / 3 / 2017م وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وبالتطوير المستمر لنظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء.