الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ينفذ عددًا من البرامج والأنشطة التوعوية

واس -فجر

نفذ مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقه الشرقية اليوم عددا من البرامج والأنشطة المختلفة التوعوية لطلبة الدورة التأهيلية للمستجدين عن أضرار التدخين والمخدرات وذلك بمركز التدريب بالدمام .

وشملت هذه البرامج والأنشطة معرضا توعويا تخلله محاضرات إرشادية للطلبة وحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي ( بنك الدم ) كما أقيمت تجربة لكيفية حرق الغاز من ناقلات الغاز والطرق الصحيحة للتعامل معها وذلك بالمشاركة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية بالمنطقة الشرقية .

وفي نهاية هذه البرامج قدم قائد مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم مسفر الحلافي درعا تذكاريا لمدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد الزهراني .