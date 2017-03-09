بالصور..الصحة تضبط شركة تورد معقمات ومنظفات مغشوشة لمستشفيات حكومية

متابعات -فجر

تمكنت لجان التفتيش في وزارتي الصحة والتجارة، من ضبط شركة تورد معقمات ومنظفات مغشوشة إلى عدة مستشفيات.

وداهمت “الصحة” بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مستودع الشركة وإغلاقه ومصادرة المواد المغشوشة.

وأكدت الوزارة أن سلامة المرضى ومنسوبيها في مرافقها الصحية هي من أولوياتها، وأنها لن تتوان في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عن جولاتها السرية وملاحقة كل من يحاول الإضرار بالمواطنين أو المقيمين والمرضى والمنشآت الصحية أو يخالف الأنظمة الصحية.