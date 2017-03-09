رسم خطة لتجويد العمل بعيادات الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية في الرياض

متابعات – فجر

عقدت الشؤون الصحية بالرياض صباح اليوم الخميس لقاءاً ضم ” 200″ من العاملين بعيادات الأمراض المزمنة بمراكز الرعاية الصحية الأولية ، وذلك بشأن رسم خطة ومنهجية لتجويد آلية العمل داخل عيادات مرضى السكر والأمراض المزمنة بكافة مراكز الرعاية الصحية الأولية .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات مدير عام صحة الرياض د. ناصر بن فالح الدوسري وتماشياً مع المعايير المعتمدة من مجلس الخدمات الصحية ” سباهي” والتي تساعد المستشفيات والمراكز الصحيةعلى تقديم خدمة طبية عالية المستوى وتضع نظام مراقبة لكل صغيرة وكبيرة على الأداء الطبي واعتماد استخدام النماذج الجديدة للجودة في المنشآت الصحية كافة والمعمول بها في مجلس الخدمات الصحية.

كما ستساهم إدارات الجودة والمختبر والتموين الطبي والتوعية الصحية وشئون المراكز الصحية بالمشاركة في وضع الخطة والمنهجية لضمان جودة التنفيذ والاستمرارية في تطوير منظومة العمل المشترك.

واوضح مساعد المدير العام للصحة العامة د. فهد البليهي أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطط مستقبلية تم وضعها بهدف حماية المريض وتشخيص حالته الصحية ومتابعة الخطة العلاجية المقررة له، وسوف يتم تطبيقها على كافة برامج الرعاية الصحية الأولية.

واضاف د. البليهي أن إدارة الصحة العامة في هذا العام ستشهد نقلة نوعية في أداء وعمل مراكز الرعاية الأولية ، سواء على صعيد العيادات الاستشارية وعيادات الأمراض المزمنة وعيادات الأسنان وخدمات المختبر والصيدلية والتثقيف الصحي.