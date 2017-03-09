الجيش اليمني يسيطر على مناطق ‏جديدة في مديرية نهم بصنعاء

واس-فجر:
أحكمت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في منطقة نهم سيطرتها على مواقع جديدة بالمنطقة وذلك في عملية عسكرية مباغته شنها فجر اليوم.
وأوضح مصدر عسكري أن الجيش تمكن من تحرير ثلاث مواقع من نفوذ الإنقلابيين وهي سد العقران وجبل الجرجور والتباب المطلة على قرية العقران، مشيرا إلى أن التقدم ما يزال مستمراً في منطقة بني فرج.
وأشار المصدر في تصريح بثه موقع 26سبتمبر، التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى سقوط العشرات من عناصر المليشيات ما بين قتيل وجريح في العملية ، فيما فر آخرون باتجاه منطقة المديد مركز مديرية نهم ، مبينا أن المعارك ما تزال مستمرة وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية.
وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع المليشيات الانقلابية في نهم واستهدفت آليات عسكرية ومواقع تمركز للمليشيات تزامناً مع العملية العسكرية لقوات الجيش اليمني والمقاومة.