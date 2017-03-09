انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع

متابعات-فجر:

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع اليوم الخميس ويتوقع محللون تكبد المعدن النفيس مزيدا من الخسائر مع تزايد يقين المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع في وقت لاحق هذا الشهر. وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1204.26 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب 1202.70 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ الأول من فبراير شباط. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1204.60 دولار. وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة وتعليقات من جانب أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. ويشكل ارتفاع الفائدة ضغطا على أسعار الذهب لأنه يزيد تكلفة الفرصة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب. وزادت احتمالات رفع أسعار الفائدة أمس الأربعاء حين سجل نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي أكبر زيادة على الإطلاق فيما يزيد عن عام في فبراير شباط مما يشير إلى أن الاقتصاد يواصل الاستناد إلى قاعدة قوية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.13 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى 17.10 دولار وهو الأقل منذ 31 يناير كانون الثاني. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 946.66 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى 939 دولارا وهو أدني مستوى منذ الخامس من يناير كانون الثاني فيما تراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 757.75 دولار للأوقية.