مشاكل داخلية تتسبب في توقف رحلات الخطوط الجوية التونسية

متابعات-فجر:

أعلنت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الخميس، توقف رحلاتها إلى جميع الجهات بسبب مشاكل داخلية بين الطيارين والفنيين.

وتعهد وزير النقل التونسي أنيس غديرة، الخميس، باتخاذ «إجراءات ردعية في كل من ثبت تورطه في افتعال الأزمة التي تسببت في تعطل رحلات الخطوط التونسية».

وشدد، غديرة، الذي انتقل إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بعد الخلاف الذي نشب صباح اليوم بين طاقم طائرة وفنيي الطائرات التابعين للخطوط التونسية، على «أنه لا مجال للفوضى ولحدوث مثل هذه التجاوزات الخطيرة الماسة بمصلحة الشركة والمشوهة لصورة تونس».