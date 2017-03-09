إحباط ثلاث محاولات لتهريب 358 زجاجة خمر و 105 كيلوجرامات من ثمار القورو المحظورة بجمرك جسر الملك فهد

واس-فجر:

تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط ثلاث محاولات لتهريب (358) زجاجة خمر، و(105) كيلوجرامات من ثمار القورو المحظورة، عُثر عليها مُخبأة في ثلاث مركبات قدمت للمملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف ضيف الله العتيبي : تم إحباط تلك الكمية من الممنوعات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على (312) زجاجة خمر، كانت مُخبأة داخل تجويف إطارات المركبة التي تسير عليها، وفي المحاولة الثانية أحبط الجمرك (46) زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة في خزان وقود إحدى المركبات، كما تم إحباط تهريب كمية من ثمار القورو بلغت (105) كيلوجرامات، كانت مخفية في تجويف الإطارات التي تسير عليها المركبة.

ونوه مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف بالجهود التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها, مبرزا النجاحات المتميزة التي تحققها كافة المنافذ الجمركية (البرية, الجوية, البحرية) وذلك في مجال مكافحة التهريب بأنواعه كافة.