آبل صاحبة المركز الثاني من حيث المبيعات والأول في الأرباح لعام 2016

متابعات-فجر:

مع أن آبل تقع في المركز الثاني من حيث عدد الهواتف الذكية المباعة في العام الماضي، لكن 80% من أرباح كل مبيعات الشركات تصبّ في جيبها.

بحسب أرقام مؤسسة Strategy Analytics البحثية فإن سامسونج كانت أكبر بائع للهواتف الذكية العام الماضي حيث بلغت مبيعاتها 308.5 مليون هاتف ذكي في 2016، وجاءت آبل في المركز الثاني ببيع إجمالي 215.5 مليون هاتف.

لكن ليس غريباً أن تسيطر آبل على نصيب الأسد من الأرباح نظراً لهامش الربح الكبير في هواتف آيفون، حيث يكلّف هاتف آيفون 7 حوالي 225 دولار لنسخة 32 غيغابايت لكنها تباع بسعر 650 دولار تقريباً.

وبلغت إجمالي أرباح الشركات المصنعة للهواتف الذكية في عام 2016 حوالي 53.7 مليار دولار، منها 44.9 مليار دولار تعود إلى شركة آبل فقط.

وتضررت سامسونج من إيقاف بيع نوت 7 بالتالي كانت أرباحها من الهواتف الذكية عن كامل العام فقط 8.3 مليار دولار بالرغم من كونها الأعلى مبيعاً، هذا يعني أن هامش الربح لديها 11.6% مقارنة مع آبل التي تزيد عن الضعف 32.4%

وكانت هواوي في المركز الثالث حيث باعت 72.2 مليون هاتف من سلسلة أونور فقط بينما باعت من سلسلة Ascend حوالي 65.7 مليون هاتف. وحققت هواوي أرباح خلال العام 929 مليون دولار

وباعت شاومي العام الماضي 46.4 مليون هاتف وهو أقل من مبيعاتها العام السابق حيث كانت 65 مليون هاتف.

وبعدها جاءت باقي الشركات الصينية مثل فيفو و أوبو التي تسيطر معاً على أقل من 3% من الأرباح نظراً لإنخفاض هوامش ربحها بسبب الأسعار المنخفضة لهواتفها التي تتراوح ما بين 260-520 دولار في أفضل الأحوال مع الفئة الرائدة.