تشافي ألونسو يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

متابعات-فجر:

أعلن الإسباني تشافي ألونسو، متوسط ميدان فريق بايرن ميونخ الألماني بأنه سيعتزل لعب كرة القدم، بعد سنوات كبيرة من العطاء.

ويعتبر تشافي ألونسو أحد أفضل متوسطي الميدان الذين جاءوا على مر العصور، بعد تألقه في الملاعب الإنجليزية مع ليفربول، ومع ريال مدريد الإسباني، والآن مع بايرن ميونخ الذي سيكون محطته الأخيرة كلاعب.

وينتهي عقد ألونسو الذي تخطى حاجز الـ36 عام ديسمبر الماضي مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، وسط مؤشرات بأنه لن يستمر أكثر في الملاعب، وهو ما أكده اللاعب نفسه.

ونشر ألونسو تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يؤكد فيه على اعتزاله كرة القدم برسالة ودّع فيها رياضته المفضلة قائلاً “عشتها وأحببتها.. وداعياً يا لعبتي الجميلة”.