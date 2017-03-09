مدينة براغ…مابين السحر والجمال

متابعات-فجر:

بالقرب من معاني السحر والجمال، وفي مكان أقرب ما يكون إلى الخيال، بين معالم وأثار لا تمحى من ذاكرة الإنسان، تجد نفسك في قلب أوربا بمدينة براغ العاصمة الذهبية لجمهورية التشيك، الواقعة على نهر فلتافا في وسط منطقة بوهيميا التاريخية.

قلاع تاريخية و مبان عتيقة تشتهر براغ بها

أسست براغ في أواخر القرن التاسع الميلادي وكانت مقرا لملوك بوهيميا، وقد وصلت إلى أوج تقدمها إبان حكم الملك الروماني تشارلز الرابع وأصبحت ثالث أكبر مدينة في أوروبا حيث وصل عدد سكانها لحوالي 40 ألف شخص.

وتضم براغ العديد من المعالم السياحية والتاريخية الفريدة والتي لن تجدها إلا في هذه العاصمة التي سميت بذات المئة برج نظرا لكثرة الأبراج فوق كنائسها وقصورها، والتي أشتهرت بالفن المعماري الراقي الذي طالما جذب الآلاف لمشاهدته.

تعتبر قلعة ” هرادتشاني ” المقصد الأول لزائري العاصمة التشيكية، باعتبارها الأكبر بين قصور وقلاع العالم المختلفة حيث تقع على مساحة 70000 متر مربع، وتتكون من عدة مباني ترتبط ببعضها البعض في شكل هندسي يجذب الأنظار، وقد تم بناءها في عام 870 على يد الأمير بورجيفوي في محيط واسع على مكان مرتفع يسمح لروادها مشاهدة جميع المناطق الأثرية الأخرى، وهو ما يكسبها ميزة هامة عن بقية معالم المدينة فضلا عن كونها مقر للرئيس التشيكي .

تضم القلعة عدد من الأبنية ككاتدرائية القديس فيت وبازيلكا القديس جورج والقصر الملكي الصغير وقصر لوبكوفيتس وقصر روزينبورغ والقصر الملكي الجديد وبرج داليبور والشارع الذهبي ومتحف العرائس والمنزل الأعلى لبورغراف ومدرسة للفروسية ومربط خيل قيصري وحدائق ملكية إضافة إلى وادي مائي ووادي الآيل .

ولا يفوتك عزيزي السائح زيارة جسر تشارلز الذي يعد بوابه تشيكيا نحو أوربا، وأحد المواقع الأثرية العالمية المدرجة على قائمة اليونسكو، والذي لا يتيح فقط للآلاف من الزائرين يوميا فرصة الانتقال بين الساحة القديمة للمدينة وساحة القلعة المسماه ساحة ” المالا سترانا ” بل والاستمتاع برؤية بانورامية وإطلالة على جميع المناطق المحيطة، بما في ذلك برجيه المقامين على طرفيه وتماثيله التي تشكل ما يسمى طريق القديسين. ونظرا للأهمية التاريخية لهذا الجسر فقد اقيم متحفا خاصا به في عام 2007 لتوثيق المعلومات المتاحة عنه.

يذكر ان بناءه استغرق 43 عاماً، وقد تعرض للتخريب عدة مرات بسبب الفيضانات ويبلغ طوله 516 متراً، أما عرضه فيتراوح بين 9.40 – 9.50 أمتار بينما يرتفع عن سطح مياه نهر الفلتافا 13 متراً.

وفي خلال زيارتك للجسر لا تنسى ساحة المدينة القديمة التي تعتبر أفضل أماكن المدينة للسير والإستكشاف، بالإضافة إلى تناول الغداء في أحد المقاهي العديدة، ولعلك ستشعر بالرغبة في استئجار حصان أو العربات التي تجرها الدواب في هذه الساحة لرؤية جميع معالم هذه الساحة وعلى رأسها الساعة الفلكية، كنيسة السيدة العذراء، قصر روكوكو كينسكي، وبيت القرون الوسطى في بيل ستون وكنيسة القديس نيكولاس.

كما تضم العاصمة التشيكية الشارع الأضيق في العالم والذي يتسع لشخص واحد فقط، حيث يقل عرضه في جزء منه عن نصف متر، وهو ما يجعله محظورا على البدناء، وخصصت بلدية براغ قواعد مرور لهذا الشارع. يحده من الجنوب نهر الفلتافا وفناء مطعم تشيرتوفكا وشمالا الشارع الذي يؤدي إلى جسر شارلز من الجهة الأخرى .