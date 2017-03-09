ارتفاع قتلى المستشفى العسكري في كابول إلى 49 قتيلاً

متابعات-فجر:

أعلن مسؤول اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم داعش على مستشفى عسكري في كابول ارتفعت إلى 49 قتيلاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، قمر الدين صديقي، إن 49 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 76 آخرين.

وكانت السلطات قالت أمس الأربعاء، إن عدد القتلى بلغ 30 شخصاً والمصابين 66.

وأضاف صديقي “الضحايا من الأطباء والممرضين والمرضى وطواقم العمل بالمستشفى” موضحاً أن 10 من المصابين حالتهم خطيرة.

كما ارتفع عدد المهاجمين الذين تم قتلهم في الهجوم. وكان المتحدثون باسم وزارة الداخلية والدفاع قد تحدثوا خلال الهجوم الذي استمر 7 ساعات أمس الأربعاء، حول 4 مسلحين. مع ذلك، نشر تنظيم داعش خلال الليل صورة لمنفذي الهجوم وأسمائهم، حيث ظهر 5 أشخاص فى الصورة.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وقال في بيانه الثالث عبر وكالة “أعماق” الإخبارية التابعة له إنه تم قتل وإصابة 400 شخص في الهجوم.

وبجانب تقديمها الرعاية الطبية للجنود الأفغان وأسرهم، فإن مستشفى محمد داود خان العسكري يعد أحد أفضل المنشآت الطبية في أفغانستان.

وكان المستشفى قد تعرض لهجوم بقنبلة عام 2011 مما أسفر عن مقتل 6 جنود.