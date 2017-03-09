لاعب برشلونة يعترف باستحقاق دي ماريا الحصول على ركلة جزاء

متابعات-فجر:

اعترف خافيير ماسكيرانو مدافع برشلونة باستحقاق مواطنه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

دي ماريا كان في حالة انفراد صريح بمرمى أندريه تيير شتيجن حيث ظهر ماسكيرانو من خلفه وقام بالانزلاق على الأرجنتيني، سان جيرمان طالب بالحصول على ركلة جزاء فيما لم يتضح عبر البث التلفزيوني مدى صحة قرار الحكم بسبب عدم إعادة اللقطة بوضوح.

واعترف ماسكيرانو بعد المباراة بأنه تدخل على قدم دي ماريا قائلاً “من الواضح أني تدخلت على دي ماريا، لكن هذا ليس السبب لتأهلنا وإقصاء باريس سان جيرمان. إنها واحدة من أعظم الليالي التي عشتها في عالم كرة القدم”.

وحقق برشلونة أمس عودة تاريخية بالنتيجة حيث قلب تأخره أمام الباريسي من هزيمة بنتيجة 0-4 إلى الفوز بنتيجة 6-1 لتكون أعظم عودة بالنتيجة في تاريخ دوري أبطال أوروبا