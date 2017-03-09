الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف بحائل تبحثان معالجة الظواهر السلبية في المجتمع

متابعات _فجر

التقى المدير العام المكلف لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي اليوم ، المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة إبراهيم بن محمد الفريح .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول الموضوعات المشتركة في مجال الدعوة إلى الله ، وما يمكن إقامته منها ، وأهمية تعزيز وزيادة التعاون بين الوزارة والرئاسة بحائل ، وبذل الجهود في تحقيق الوسطية والاعتدال ، والتحذير من الغلو ، ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع وفق ما جاء في كتاب الله ، وسنة رسوله ــ صلى الله عليه وسلم –