مستشفى عرعر المركزي يقدم خدماته لأكثر من 80 ألف مراجع

واس_فجر

أكدت وزارة الصحة أنه بلغ عدد مراجعي مستشفى عرعر المركزي خلال العام الحالي 1438 هـ أكثر من 80 ألف مراجع منهم 32.277 مراجعاً للعيادات الخارجية،و47.720 مراجعاً للطوارئ .

وأبانت وزارة الصحة أنه خلال الفترة أجريت 904 عمليات منها 189 جراحة روتينية و237 جراحة طارئة و481 حالة لجراحات اليوم الواحد تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وبحسب سجلات التنويم بلغ عدد حالات الدخول للمستشفى 1920 حالة وعدد الفحوصات المخبرية 20.103 وعدد جلسات الغسيل الكلوي 4066 جلسة ،و5070 جلسة بقسم العلاج الطبيعي .

يذكر أن المستشفى ذو السعة السريرية 300 سرير يقدم جميع الخدمات الصحية وفي جميع المجالات وهناك العديد من المشاريع التطويرية والبرامج الهادفة التي تصب في خدمة المريض.