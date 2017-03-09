شرطة عسير تكشف غموض مقتل شاب وحرق جثته منذ عام

متابعات _فجر

نجحت شرطة منطقة عسير ممثلة في رجال التحريات والبحث الجنائي في كشف غموض مقتل شاب بالرصاص وحرق جثته داخل مركبته قبل عام في مركز قنا بمحافظة محايل عسير، وتمت الإطاحة بالجاني مؤخراً.

واكد المتحدث الرسمي لشرطة عسير الرائد زيد القحطاني و أن الجاني في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بعد تحقيقات استمرت لقرابة عام في القضية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة أجرت الاستدلال الأولي على المتهم وتواصل تحقيقاتها لمعرفة أسباب الجريمة وكل تفاصيلها.

واوضح القحطاني أن شرطة قنا تلقت منذ قرابة عام بلاغاً يفيد بتعرض شاب لإطلاق نار وإحراق جثته داخل مركبته من قِبل مجهول؛ ما تسبب في وفاته بالحال.