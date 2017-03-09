فوائد “قشر الموز” للبشرة وعلاج الجسم والشعر

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من المدهش لنا أن هذه القشرة المهملة تحتوي على العديد من الفوائد التي نجهلها، ويمكننا استخدامها في تغذية الشعر والبشرة وفي تتبيل الأطعمة، تعرفوا على فوائد قشر الموز وجميع استخداماته في احتياجاتنا اليومية . قشر الموز تحتوي قشرة ثمرة الموز الواحدة على معادن هامة لتغذية الجسم وهي البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والكالسيوم، كما تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات ب 6 ، ب 12 وتحتوي القشرة الواحدة على الكربوهيدرات وهي عنصر الطاقة الأساسي في الجسم والسكريات، لذلك ينصح الطبيب بتناول الموز لمرضى الأنيميا وفقر الدم.

فوائد قشر الموز من منا لم يهتم بقشر الموز وألقاه في سلة المهملات؟ بل إن البعض لا يقوم بغسلها أثناء تقشير الموز ، هذه القشرة لها فوائد عظيمة تعرّفوا عليها : يساعد في تسهيل حركة الطعام داخل الأمعاء مما يساعد في عملية الهضم ويقلل من الشعور بـ الإمساك، وذلك لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان والبعض الآخر غير قابل للذوبان. تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتمنع من خطر الإصابة بأمراض القلب. قشر الموز يحفز الدماغ على إفراز هرمون السعادة السيروتونين الذي يساعدنا على الشعور بالاسترخاء ويعالج الاكتئاب، وهذا لاحتوائه على مادة التربوتوفان. من فوائد قشر الموز أنه يحتوي على مادة اللوتين التي تعمل كمضادات للأكسدة وتحمي عدسة العين من أمراض اعتمام عدسة العين أو الضمور البقعي. فوائد قشر الموز للبشرة والجسم هناك فوائد لقشر الموز يمكنكم اتباعها حتى تحصلوا على أفضل النتائج: تدليك البشرة بقشر الموز يقلل من ظهور التجاعيد، لأنه يمنح البشرة الرطوبة الكافية والفيتامينات المهمة في تغذيتها. زيادة إنتاج خيوط الكولاجين المهم للبشرة في إفراز الزيوت الطبيعية في الجلد، مما يحميها من علامات تقدم السن والشيخوخة. يقلل من تهيج البشرة في حالة الإصابة بـ مرض الصدفية. يقلل من حساسية الجلد والحكة الجلدية. يسكن ألم لدغات الحشرات و البعوض ويعالج أثرها على البشرة. يعالج الرؤوس السوداء وآثار حب الشباب ويعالج بقع الوجه الداكنة. يخفف من الكدمات أو العلامات الزرقاء على الجلد. يسكن الأماكن المؤلمة في الجسم، وهذا يفيدكم في حالة التعرض للإصابة بلف قشر الموز على الأماكن المصابة. من فوائد قشر الموز احتوائه على إنزيمات تساعد على إخراج الأشواك البيضاء الصغيرة التي تعلق في أقدامنا ، عن طريق لف القدم بقشرة صغيرة من الموز ثم إخراج الشوكة منها، فهذه القشرة تعمل على ترطيب الجلد وتكسبه الليونة اللازمة لإخراج الأشواك. من فوائد قشر الموز أيضا عمل مساج أو تدليك رائع للوجه والرقبة، فهو يساعد الجسم على الاسترخاء لأنه يخفف من الشد العضلي و الصداع . يستخدم كمبيض للأسنان، ويمكنك وضع قشرة صغيرة من الموز على الأسنان وفركها. فرك جفن العين بقشر الموز يحميها من التعرض لخطر أشعة الشمس فوق البنفسجية . قشر الموز في علاج حب الشباب يمكنك التخلص من آثار حب الشباب التي تزعجك عن طريق قشرة موز واحدة، واستشر الطبيب أولاً قبل اتباع هذه الطرق لأنه قد تكون بشرتك حساسة للمعادن الموجودة في قشرة الموز: احضر موزة وقشرها واغسل القشرة جيداً. استخدم الجزء الداخلي منها ذي اللون الأبيض وافرك حب الشباب بها ثم انتظر 10 دقائق أو أطول وقت ممكن ليستفيد وجهك من قشرة الموز. فوائد قشر الموز في علاج الرؤوس السوداء أما الرؤوس السوداء فيمكنك التخلص منها عن طريق وضع الجزء الخارجي ذي اللون الأصفر على البثور، مع وضع شريط لاصق حتى لا تقع القشرة وانتظر حتى تتساقط الرؤوس السوداء، مع الحرص على تبديل القشرة القديمة بقشرة جديدة عند تساقط الرؤوس. فوائد قشر الموز للشعر تبحث الفتيات عن طرق لتنعيم الشعر ، جئنا إليكِ بطريقة طبيعية وغير مكلفة وتخلصك من عناء تجربة المواد الكيميائية كالبروتين وغيرها: مرطب لفروة الرأس ومغذي لها، كما أنه ينشط الدورة الدموية بها. يقوي الشعر ويزيد من كثافته. يطول الشعر ويسرع نموه. يعالج الشعر التالف والجاف. يكسب الشعر لمعاناً. ينعم الشعر ويعطيه الرطوبة اللازمة له . يساعد في نمو بصيلات الشعر. وصفات قشر الموز للشعر إذا كنتِ تبحثين عن وصفات قشر الموز للشعر واستخداماته في تقوية بصيلات شعرك وتغذية فروة الرأس، تعرفي على وصفات طبيعية في استخدام قشر الموز لتطويل وتنعيم الشعر وعلاج تقصف الشعر: علاج تقصف الشعر احضري موزة وقشريها واغسلي القشرة ثم جففيها في الثلاجة. اخلطيها بالقليل من المايونيز والزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت الخروع ثم اتركيها نصف ساعة بعدها ضعيها على شعرك وضعي غطاء بلاستيك عليه واتركيه لمدة نصف ساعة. اشطفي شعرك ، ويمكنك استخدام هذا الماسك لعلاج الشعر الباهت والمتقصف. علاج تساقط الشعر جففي ثلاثة قشور موز في الثلاجة ثم اطحنيها حتى تكون بودرة ناعمة ضعي عليها 2 ملعقة طعام من زيت الزيتون ومثلهم من زيت الخروع و2 ملعقة طعام من المايونيز مع خلطهم جيداً حتى تجانس الخليط ضعي الخليط على فروة رأسك وضعي غطاء بلاستيكي على شعرك لمدة ثلاثين دقيقة ثم اشطفي رأسك جيداً.