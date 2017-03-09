“الأمن اللبناني” يداهم شركات مالية يشتبه تمويلها لتنظيم “داعش” الإرهابي

متابعات-فجر :

نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس الأربعاء، عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى تنظيم “داعش ”.

وأكد مصدر قضائي لبناني لوكالة “فرانس برس” “تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة، شملت مكاتب صيرفة وشركات مالية، للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش في الرقة وسواها”.

وأوضح أن عمليات المداهمة بدأت الثلاثاء، وتم بموجبها “اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد”، مضيفاً “نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت، ومن استلمها”.

وبعد مداهمتها، تم ختم هذه الشركات بالشمع الأحمر، بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من إعادة فتحها “تحت طائلة الملاحقة القضائية”، وفق أوراق علقت على مداخل هذه الشركات.

ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أميركي، إلا أن المصدر القضائي قال إن “هذا الرقم مبالغ فيه”، متحدثا في الوقت ذاته عن “مبالغ طائلة”.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” توقيف الأمن العام شخصين خلال دهم مكتب صيرفة رابع في شارع الحمرا، متحدثة عن عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة في منطقة الطريق الجديدة وفي محلة الرحاب جنوب بيروت.

يذكر أن النبك المركزي في لبنان يضع قيوداً ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويفرض سقفاً على حجم المبلغ المنوي تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.