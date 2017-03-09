“دي ميستورا” : جولة محادثات سورية جديدة في 23 من مارس الجاري

متابعات-فجر :

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستوقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أمس الأربعاء، إن الحكومة السورية والمعارضة مدعوتان إلى استئناف مفاوضات جنيف في 23 مارس الحالي.

وأعلن دي ميستورا عن الموعد بعد تقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات الرامية إلى إنهاء 6 سنوات من النزاع.

ودعا دي ميستورا جميع الأطراف السورية للتخلي عن الحل العسكري، وطالب مجلس الأمن بدعم إدخال المساعدات للمناطق المحاصرة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: “أطلعت مجلس الأمن بشكل كامل على نتائج محادثات جنيف 4”.

وانتهت جولة مباحثات “جنيف 4” دون التوصل لاتفاق، في حين أكد دي ميستورا أنه سيواصل جهوده من أجل “توحيد المعارضة في وفد واحد”.

كما أكد المبعوث الدولي أن أهم ما تحقق في هذه الجولة هو اتفاق جميع الأطراف على جدول أعمال واضح من “أربعة سلال”.

ووصف رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، نصر الحريري، هذه الجولة من المباحثات بالإيجابية، على اعتبار أنها ناقشت، لأول مرة، قضية “الانتقال السياسي” رغم عدم توصلها إلى نتائج واضحة على حد تعبيره.

وأضاف أن المعارضة ليس لديها اعتراضات على المقترحات الاثني عشر التي تضمنتها ورقة دي ميستورا، لكنها فقط أبدت بعض الملاحظات عليها.

لكن وفد الحكومة يمكنه أيضا الزعم بالخروج من جنيف بمكاسب محدودة هذه المرة، بعدما تم تضمين قضية “مكافحة الإرهاب” إلى جدول الأعمال بعدما طالبت دمشق بذلك.

وكانت قضية مكافحة الإرهاب مطلبا دائما للحكومة السورية التي تعتبر جميع المعارضين المسلحين إرهابيين.را، الأربعاء، إن الحكومة السورية والمعارضة مدعوتان إلى استئناف مفاوضات جنيف في 23 مارس الحالي.

وأعلن دي ميستورا عن الموعد بعد تقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات الرامية إلى إنهاء 6 سنوات من النزاع.

ودعا دي ميستورا جميع الأطراف السورية للتخلي عن الحل العسكري، وطالب مجلس الأمن بدعم إدخال المساعدات للمناطق المحاصرة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: “أطلعت مجلس الأمن بشكل كامل على نتائج محادثات جنيف 4”.

وانتهت جولة مباحثات “جنيف 4” دون التوصل لاتفاق، في حين أكد دي ميستورا أنه سيواصل جهوده من أجل “توحيد المعارضة في وفد واحد”.

كما أكد المبعوث الدولي أن أهم ما تحقق في هذه الجولة هو اتفاق جميع الأطراف على جدول أعمال واضح من “أربعة سلال”.

ووصف رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، نصر الحريري، هذه الجولة من المباحثات بالإيجابية، على اعتبار أنها ناقشت، لأول مرة، قضية “الانتقال السياسي” رغم عدم توصلها إلى نتائج واضحة على حد تعبيره.

وأضاف أن المعارضة ليس لديها اعتراضات على المقترحات الاثني عشر التي تضمنتها ورقة دي ميستورا، لكنها فقط أبدت بعض الملاحظات عليها.

لكن وفد الحكومة يمكنه أيضا الزعم بالخروج من جنيف بمكاسب محدودة هذه المرة، بعدما تم تضمين قضية “مكافحة الإرهاب” إلى جدول الأعمال بعدما طالبت دمشق بذلك.

وكانت قضية مكافحة الإرهاب مطلبا دائما للحكومة السورية التي تعتبر جميع المعارضين المسلحين إرهابيين.