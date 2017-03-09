“ترامب” لن نتساهل مع الاستفزازات القوات البحرية الإيرانية

متابعات-فجر :

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع استفزازات القوات البحرية الإيرانية.

وأوضح شون سبايسر ، المتحدث باسم البيت الأبيض: “بالطبع، أبلغ الرئيس بشأن السفينة الأمريكية التي كانت قريبة من (الإيرانية)؛ الرئيس قالها بوضوح إن (الولايات المتحدة) لن تتساهل حيال أفعال (إيران) المستفزة”.

كانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن مصدر في الإدارة الأمريكية قوله: إن “سفينة “USNS Invincible” تابعة للبحرية الأمريكية وكانت رفقة 3 سفن أخرى من البحرية الملكية البريطانية في مضيق هرمز، غيرت السبت الماضي، اتجاهها بسبب اقتراب عدة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني لمسافة نحو 550 متراً.