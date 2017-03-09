مصر.. قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف موكباً أمنياً في سيناء

متابعات-فجر :

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الأربعاء، مقتل وإصابة أربعة عناصر أمنية جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وقال المتحدث على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن العبوة الناسفة استهدفت موكباً أمنياً أثناء مروره بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة عقيد من قوة قطاع مصلحة الأمن العام، وإصابة ضابط وفرد ومجند من قوة مديرية أمن شمال سيناء.وأفاد البيان أن القوات الأمنية انتقلت إلى محل الواقعة وتم فرض شريط أمني وتمشيط المنطقة، مشيراً إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى.