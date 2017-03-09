“Google” يحتفل باليوم العالمي للمرأة

متابعات-فجر :

احتفل محرك البحث “جوجل”، أمس الأربعاء، بيوم المرأة العالمي، تقديرا لإسهامات وإنجازات المرأة في شتى المجالات وعلى مستوى العالم أجمع.

وغير جوجل شعاره ووضح ٨ صور تعبيرية عنها لإبراز دورها على مختلف الأصعدة، فهي الأم المربية لأبنائها والمعلمة والعاملة والتي تشارك زوجها مهام الحياة، وغيرها من الصور الرائعة التي تبرز دور ومكانة المرأة.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي لتقدير واحترام المرأة يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، وتكون ركيزة الاحتفالات للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الإقتصادية، والسياسية والإجتماعية.