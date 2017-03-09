” الشرطة الألمانية” :تفكيك خلية مشتبهاً به في جرائم إلكترونية

متابعات-فجر :

قالت الشرطة الألمانية، أمس الأربعاء إنها داهمت أكثر من 120 شقة وشركة في مختلف أرجاء البلاد في إطار تحقيق بشأن خلية جرائم إلكترونية مشتبه بها. وقال مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا إن موقع منتدى كرايم نت وورك بيز الالكتروني كان يعمل فقط على السماح لأعضائه بالاتفاق على جرائم أو تنفيذها.

واتُهم 11 ممن يشتبه بكونهم من مديري المنتدى بتشكيل جماعة إجرامية. ويجري التحقيق مع مستخدمي الموقع للاشتباه بهم في جرائم احتيال الكتروني أو الحصول على بيانات مسروقة أو غسل أموال فضلا عن تجارة المخدرات والدواء والسلاح بشكل غير قانوني.

وصادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومنصات ألعاب وأقراص ذاكرة صلبة فضلا عن كميات صغيرة من أنواع مختلفة من المخدرات والأسلحة والعملات المعدنية خلال المداهمات.

وعلى مدى أربعة أشهر قام خبراء الانترنت بتقييم أكثر من مليون مشاركة ورسالة خاصة من أكثر من 260 مستخدما للمنتدى الذي أغلق منذ ذلك الحين.