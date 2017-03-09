“المحكمة الجزائية” السجن 6 سنوات لمواطن تستر على مطلوبين أمنياً

متابعات-فجر :

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب مواطن بالسجن 6 سنوات مع المنع من السفر، بعد أن ثبت تستره على اثنين من أقاربه المطلوبيين أمنياً، وتقديم الدعم لهم لاستهداف رجال الأمن والمقرات الأمنية.

وجاء ذلك في منظور الحكم الأبتدائي بحق مواطن وذلك بعد ثبوت إدانته بتقديم الدعم والمساعدة لاثنين من أقاربه المطلوبين أمنياً من خلال شرائه لهم منظارين تُرَكّب على الأسلحة النارية مع علمه باستخدامهما لها في استهداف رجال الأمن والدوريات والمقرات الأمنية ومعرفته بمكان اختبائهما وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنهما، وشراءه من أحدهما مسدساً من دون ترخيص، وتعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ست سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، وجلده تعزيراً سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.