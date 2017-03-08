مقتل وإصابة العشرات جراء تفجيرات استهدفت حفل زفاف في مدينة تكريت العراقية

متابعات-فجر :

قال مصدر طبي ووجهاء عشائر محليون، إن تفجيراً مزدوجاً نجم عن هجوم انتحاري فيما يبدو، استهدف حفل زفاف في قرية قرب مدينة تكريت العراقية، أمس الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 23 شخصاً وإصابة آخرين. ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في قرية الحجاج الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شمالي تكريت.وقال المصدر الطبي إن عدد القتلى لم يتأكد بعد لأن الجثث ما زالت تنقل إلى المستشفى.كان تنظيم داعش قد نفذ في نوفمبر هجمات بالقنابل في تكريت وسامراء إلى الشمال من بغداد في محاولة على ما يبدو لتشتيت تركيز القوات العراقية التي تواصل دفع المتشددين للتقهقر في معقلهم الرئيسي في الموصل.