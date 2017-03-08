رسميا.. النصر يجدد عقده مع “الراهب” عامين

متابعات – فجر

أعلن نادي النصر اليوم الأربعاء عن إنهاء مجلس إدارة النادي إجراءات تمديد عقد مهاجم الفريق الأول الكابتن حسن الراهب لمدة سنتين رسميا… وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.