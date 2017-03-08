الاتحاد الانجليزي يُوقف مينغز 5 مباريات

وكالات – فجر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء إيقاف مدافع بورنموث تايرون مينغز خمس مباريات لتعمده دهس رأس مهاجم مانشستر يونايتد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش السبت في الدوري الممتاز.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على موقع “تويتر”، “أوقف تايرون وينغز خمس مباريات، وذلك بعد جلسة استماع اليوم”، موضحا أن اللاعب دين “بالسلوك العنيف بسبب ما حصل في الدقيقة 44 من المباراة ضد مانشستر يونايتد” التي انتهت بالتعادل 1-1.

إلا أن بورنموث أعرب عن “خيبة أمل كبيرة” من القرار واعتبره “غريبا”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد دليل على أن الحادث كان متعمدا”.

وأضاف في بيان أن “تايرون اعتذر مرتين لابراهيموفيتش أثناء المباراة بسبب التصادم العرضي، وأكد أيضا أنه ليس هناك أي نية بذلك مباشرة بعد صافرة النهاية في سلسلة من التصريحات التلفزيونية”.

وسيغيب مينغز عن مباريات فريقه في الدوري المحلي مع وست هام يونايتد وسوانسي سيتي وساوثمبتون وليفربول وتشلسي.

وكان الاتحاد أوقف ابراهيموفيتش الثلاثاء ثلاث مباريات بسبب سوء السلوك بعدما وجه ضربة بالكوع إلى مينغز عقب الحادثة.