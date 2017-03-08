الرئيس السوداني يصدر قرار جمهوري بالعفو العام عن 259 محكوماً بالإعدام

واس – فجر

أصدر الرئيس السودانى المشير عمر البشير ، اليوم ، قراراً جمهورياً قضى بإسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام والمتهمين في عدد من المعارك وعددهم 259 محكوماً ومتهماً .

ونص القرار على إسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام في أحداث أم درمان وعددهم (44)، ومعركة دونكي البعاشيم وعددهم (18)، ومعركة كلبس وعددهم (4)، كما نص القرار على العفو العام عن المتهمين في معركة فنقا وعددهم (12) متهماً والعفو العام عن المتهمين في أحداث قوز دنقو وعددهم (181).

ويأتي القرار لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام بالبلاد في ظل مخرجات توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية.