تعرّف على فوائد عصير التوت للمُسنين

متابعات – فجر

توصلت دراسة بريطانية حديثة أجراها باحثون بجامعة إكستر البريطانية، إلى أن شرب عصير التوت “Blueberry” يومياً يمكن أن يحسن وظائف المخ الإدراكية والمعرفية لدى كبار السن.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة إكستر البريطانية حسب الجزيرة نت، ونشرت في دورية “علم وظائف الأعضاء التطبيقية والتغذية والأيض”. وشملت الدراسة التي نشرتها دوريتها “علم وظائف الأعضاء التطبيقية والتغذية والأيض”، 26 من الأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و77 عاما، حيث تناول 12 منهم 30 مليلتراً من عصير التوت المركّز يوميا أو ما يوازي 230 غراماً من التوت، بينما تناول 14 آخرون دواء وهمياً.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا عصير التوت يومياً تحسّنت لديهم الوظائف الإدراكية وزاد لديهم تدفق الدم إلى الدماغ، وسجلوا نتائج جيدة أثناء تأدية الاختبارات المعرفية، مقارنة مع من تناولوا دواء وهميا، لكون التوت غني بمركبات “الفلافونويد”، التي بها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وتحسّن وظائف الإدراك والمعرفة التي تتراجع نتيجة التقدم في السن.