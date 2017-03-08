تطبيق يُتيح لمستخدمي “أندرويد” قياس سرعة الاتصال بالإنترنت

متابعات – فجر

يتيح تطبيق “Meteor” الجديد والمُميّز لمستخدمي “أندرويد”، قياس سرعة الاتصال بالإنترنت بفاعلية وسهولة، مع قدرته على تحديد سرعة التنزيل والرفع الواردة من مزود الخدمة، إضافة إلى معدل الـ PING، وما يميزه قدرته على تحديد مدى ملائمة سرعة اتصالك مع التطبيقات المعروفة والأكثر شعبية.

ويُمكن اختيار 6 تطبيقات مفضلة بين 16 تطبيقاً ذات شعبية واسعة متوفرة للفحص داخل التطبيق، فمثلاً يُمكن عبر التطبيق فحص مدى ملائمة سرعة اتصالك مع تطبيق “واتس آب”، “كروم”، “فيسبوك”، “جي ميل”، “خرائط جوجل”، “تويتر”، “يوتيوب”، “سكايب”، “إنستجرام”، “أمازون”، “أوبر” وتطبيقات أخرى.

ويعتمد التقييم الكلي لعملية فحص سرعة الاتصال على التطبيقات الـ 6 التي اخترتها عند بدء عملية الفحص، كما يدعم التطبيق إمكانية إجراء الفحص باستخدام شبكات واي فاي أو من خلال بيانات الهاتف.