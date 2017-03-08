“الإنذار المبكر” يُحذّر من عدم استقرار الأجواء على مناطق المملكة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, اليوم الأربعاء إلى حالة من عدم استقرار في الأجواء يومي الجمعة والسبت حيث يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة ونشاط في الرياح السطحية, تصل سرعتها إلى 55 كيلو متراً في الساعة، مثيرةً للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة العظمى وذلك في مناطق تبوك والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وحائل والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة ومرتفعات عسير والباحة ونجران.

وتؤثر الحالة على منطقتي القصيم والرياض والشرقية من يوم السبت إلى الاثنين، وتكون الامطار من متوسطة إلى غزيرة .

وقال الهيئة في بيان لها أنه يلي تلك الحالة انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطيحة على شمال وغرب ومن ثم على وسط وشرق المملكة بدءا من مساء يوم الأحد .