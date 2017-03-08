ملك الأردن: القمة العربية المقبلة فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي

متابعات – فجر :

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، أن القمة العربية المقبلة التي تستضيفها المملكة الأردنية في 29 من الشهر الحالي هي “فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي”.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك عبد الله أكد خلال استقباله في قصر الحسينية في عمان وزير خارجية قطر، أن انعقاد القمة العربية “في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة يشكل فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي وبلورة رؤى مشتركة لتجاوز الأزمات في المنطقة”.

كما أكد الملك عبدالله “أهمية تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية، وضرورة بذل الجهود لترسيخ العمل العربي المشترك”.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع “استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضايا الأمة العربية”.

وبحسب البيان، نقل وزير خارجية قطر إلى الملك “تحيات أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحرصه على النهوض بمستوى العلاقات بين البلدين في المجالات كافة”.

وتستضيف الأردن في 29 من الشهر الحالي الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية التي ستعقد على شواطئ البحر الميت.