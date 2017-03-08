هيئة الاتصالات: 24 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة

متابعات – فجر :

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاربعاء أن عدد المستخدمين لخدمات الإنترنت في المملكة تجاوز 24 مليون مستخدم خلال العام المنصرم2016م، حيث زادت نسبة المستخدمين خلال الخمس سنوات الماضية 74.9%.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن 48 مليون مشترك في خدمات الاتصالات المتنقلة بنهاية 2016، 82% منهم هم من مستخدمي شرائح مسبقة الدفع، و18% للمفوتر.

فيما بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت حوالي 3.65 مليون خط، منها حوالي 1.9 مليون خط سكني، و 1.75 مليون خط تجاري؛ وقد بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة حوالي 23.9 مليون.

وكذلك بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي 3.29 مليون اشتراك.

فيما ارتفع إجمالي سعات الربط الدولي للإنترنت إلى حوالي 3185 جيجا بت/ثانية بزيادة مقدارها 114% مُقارنةً بـ1484 جيجا بت/ثانية في عام 2015م، وبلغت الإيرادات المباشرة من خدمات الاتصالات المتنقلة و الاتصالات_الثابتة و المعطيات حوالي72 مليار ريال منخفضة عن عام 2015م بحوالي -1.1%.

وقدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بحوالي 130 مليار ريـال.

وكذلك قدرت إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% واسهامه في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- بحدود 10%.