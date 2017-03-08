صحة الرياض تعقد ورشه عمل للمدراء التنفيذيين والمدراء الطبيين بالمستشفيات

متابعات – فجر :

بحضور مساعد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة نظمت ادارة مكافحة عدى المنشآت الصحية بالمديرية صباح الاربعاء ورشة عمل في اساسيات مكافحة العدوى للقيادات الإدارية . وقد

افتتح ورشه العمل بكلمة من مدير مكافحة عدوى المنشآت الصحية أ . حسين الرشيدي والذي شكر معالي وزير الصحة ومدير عام صحة الرياض وكافة المسئولين على اهتمامهم وحرصهم على مكافحة العدوى لسلامة المرضى والعاملين في المتشآت الصحية .

وقال الرشيدي ان أهمية الدعم الاداري بتنفيذ هذه البرامج والنشاطات ينعكس على رفع مستوى الأداء في المستشفيات مما يساهم في رفع مستوى الاداء .

وعن خطر انتقال العدوى في المنشآت الصحية قال أ. الرشيدي علينا ان نكثف الجهود للقضاء على انتقال العدوى والحد من حدوث المشاكل الصحية والوفيات .

وفي ختام حديثه ذكر مدير مكافحة عدوى المنشآت الصحية ان مكافحة العدوى مسئولية الجميع وعلينا ان نعمل سوياٌ للارتقاء بتطبيق مبادئ وسياسات المنع والتحكم بالعدوى ضمن إطار المعايير القياسية والدراسات العلمية والانظمة العالمية.

وتهدف اقامة ورشة العمل الى التعريف بأساسيات مكافحة العدوى وبرامجها وطرق عملها في المنشآت الصحية والدور الاداري الداعم لهذه البرامج والنشاطات ، كماتهدف الى الارتقاء بأداء العاملين نحو منشآت صحية خالية من العدوى