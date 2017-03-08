آرسين فينجر:سأرحل في نهاية الموسم

متابعات-فجر:

وجه آرسين فينجر مدرب آرسنال الإنجليزي رسالة إلى لاعبيه يخبرهم فيها أنه سيرحل في نهاية هذا الموسم حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.

وقالت شبكة “بي إن سبورت” الناطقة باللغة الفرنسية أن المدرب آرسين فينجر أبلغ جميع نجومه بأنه قرر الانسحاب من نادي شمال لندن بشكل نهائي.

وتعرض المدرب آرسين فينجر للعديد من الضغوط الشديدة من الجماهير هذا الموسم بسبب التعثر المستمر في سباق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وازدادت المشاكل على رأس المدرب الفرنسي بعد الخروج بشكل مذل من دوري أبطال أوروبا بعد أن خسر بنتيجة 10-2 أمام بايرن ميونخ في مجموع المباراتين.