برشلونة يخوض مباراة مصيرية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

متابعات-فجر:

يخوض فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه مباراة مصيرية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جرمان، سيدخل على إثرها تاريخ المنافسة في حال قلب تخلفه أربعة أهداف أو يودعها مبكرا في غير العادة.

حيث قال مهاجم برشلونة لويس سواريز عشية المواجهة الحاسمة أمام باريس سان جرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام مساء الأربعاء على ملعب “كامب نو”، إن “المهمة صعبة لكنها غير مستحيلة”.

وصرح المدرب لويس أنريكي معلقا على الخسارة المذلة التي سجلها فريقه في مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابع في باريس بنتيجة صفر-4 إن لاعبيه “سجلوا ستة أهداف في مناسبات أخرى” فهم بالتالي قادورن على قلب التخلف أمام النادي الفرنسي.