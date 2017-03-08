دوريات المجاهدين في القطاع الجبلي بمنطقة جازان تحبط عملية تهريب 43 بلاطة حشيش

واس-فجر:

أحبطت دوريات المجاهدين في القطاع الجبلي بمنطقة جازان عملية تهريب كميات من الحشيش , وذلك ضمن مهامها الأمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدار المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، أن إحدى الدوريات الراجلة في الفرقة الثانية بمركز الصلاله ، تمكنت من إحباط محاولة لتهريب كمية من الحشيش بعد رصدها للمهربين بأحد الطرق الوعرة في جبل الحشر .

وأضاف أن تفتيش الدوريات للموقع أسفر عن العثور على كمية من الحشيش , وتم حصرها بمقر مركز الصلاله حيث بلغ عددها ٤٣ بلاطة حشيش , وتم اتخاذ اللازم وإحالتها للجهة المختصة.